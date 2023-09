Ue: Roma, mostra “What Is Europe to You? – Raccontare l’Europa attraversando l’Europa”

Sarà inaugurata mercoledì 6 settembre alle ore 18, presso Esperienza Europa – David Sassoli, in piazza Venezia 6c a Roma, la mostra “What Is Europe to You? – Raccontare l’Europa attraversando l’Europa” di Lisa Borgiani. “What is Europe to you?” è “la narrazione fotografica in divenire dell’artista Lisa Borgiani che dal 2019 ha iniziato a viaggiare nelle principali città e capitali europee ponendo, a ogni abitante ritratto, una domanda: ‘Che cos’è l’Europa per te?’”. La mostra verrà inaugurata da Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Lisa Borgiani, autrice del progetto, Lorenza Baroncelli, capo del dipartimento di architettura del Maxxi e Francesco Cascino, consulente d’arte e curatore di progetti culturali. “In questa occasione – spiegano i promotori – sarà possibile partecipare al progetto realizzando il proprio autoritratto e indicando il significato che ognuno di noi dà all’Europa, entrando così a far parte dell’opera”. L’esposizione proseguirà fino al 14 ottobre.