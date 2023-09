Tempo del creato: Narni, giovedì incontro di preghiera ecumenica e interreligiosa

Nell’ambito delle manifestazioni per la 18ª Giornata per la custodia del Creato, l’ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Terni-Narni-Amelia ha promosso per giovedì 7 settembre un incontro di preghiera ecumenica e interreligiosa. All’iniziativa, ospitata dalle 19 presso il chiostro di Sant’Agostino in Narni, parteciperanno il vescovo Francesco Antonio Soddu, il sacerdote ortodosso padre Vasile Andrea, il pastore valdese Ermanno Genre, l’imam della grande moschea di Roma, Nader Akkad, El Hachimi Mimoun della comunità islamica di Terni, rappresentanti di altre fedi e il Movimento Laudato si’. L’iniziativa – si legge in una nota della diocesi – rientra nel programma del festival dell’ecologia integrale “Madre Terra, Sorelle Stelle” dedicato a temi culturali, scientifici e artistici essenzialmente incentrati sull’ecologia integrale, la ricerca scientifica, l’astronomia e il dialogo fra scienza e fede, che si svolge tra Amelia, Narni e Terni dal 1° al 10 settembre.

“Dio vuole che regni la giustizia – sottolinea don Enzo Greco, direttore dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso – che è essenziale per la nostra vita di figli a immagine di Dio come l’acqua lo è per la nostra sopravvivenza fisica. Questa giustizia deve emergere laddove è necessaria, non nascondersi troppo in profondità o svanire come acqua che evapora, prima di poterci sostenere. Dio vuole che ciascuno cerchi di essere giusto in ogni situazione, che si sforzi sempre di vivere secondo le sue leggi e di rendere quindi possibile alla vita di fiorire in pienezza”.