Questa mattina, poco dopo le 9, Papa Francesco si è recato presso il Dicastero per la Dottrina della Fede per incontrare il card. Luis Francisco Ladaria e ringraziarlo per il suo lavoro e per quanto fatto negli anni del suo servizio. Dopo l’incontro, rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, il Papa ha salutato gli officiali del Dicastero.