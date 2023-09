Diocesi: Genova, settimanale “Il Cittadino” compie 150 anni. Mons. Grilli (direttore), comunicazione che si ispira ai valori cristiani

Il settimanale cattolico di Genova, Il Cittadino, si appresta a festeggiare i 150 anni di storia editoriale. Il primo numero della testata, infatti, venne pubblicato il 1° ottobre 1873. A quel tempo Il Cittadino era quotidiano e nel primo editoriale, intitolato “Ai lettori”, si definiva “pago di presentarsi ai genovesi come un galantuomo di buon umore che metterà ogni suo impegno nel rendersi utile a tutti ed in tutto lasciando le parole ai fatti e augurando ai suoi lettori vita allegra e felice”. Arcivescovo dell’epoca era Salvatore Magnasco, originario di Portofino, già professore di teologia speculativa nel seminario di Genova e poi vescovo ausiliare della Superba. Nell’ultimo numero dell’attuale settimanale, il direttore mons. Silvio Grilli, ha scritto che “ogni epoca è sempre stata segnata dalla inevitabile fatica per realizzare un giornale che rispondesse alle esigenze dei tempi, e oggi continuiamo a lavorare tenacemente in un presente pieno di sfide per la carta stampata, ma convinti che essa non sia giunta al ‘capolinea’ e teniamo lo sguardo proteso verso il futuro con atteggiamento fiducioso”. Inoltre, ha proseguito, “nei 150 anni di vita di questo giornale, anche quando è prevalso il peggio, come l’araba fenice, immediatamente questa testata è ‘risorta’, perché sempre ritenuta strumento utile e necessario per le sue specifiche finalità”.

Infatti, “grazie a Il Cittadino – prima quotidiano e poi settimanale – i cattolici genovesi hanno avuto parte alla storia della loro Chiesa“. “Dal 1873 ad oggi – ha aggiunto il direttore – questo giornale ha contribuito a far conoscere la rotta percorsa dalla Chiesa genovese e si ripromette di continuare a farlo. Celebreremo questa ricorrenza come un ‘mandato’ a continuare il nostro dovere di comunicatori con lo stile che ci contraddistingue da 150 anni e che si ispira ai valori cristiani”. Info: https://www.ilcittadino.ge.it/Comunita-diocesana/7-ottobre-2023-Il-Cittadino-compie-150-anni.