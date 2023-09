Diocesi: Pavia, al via convegno ”A seicento anni dal concilio di Pavia e Siena (1423-1424)”

“Ini consilium, coge concilium! A seicento anni dal concilio di Pavia e Siena (1423-1424)”. Questo il tema del convegno che prenderà il via nel pomeriggio di oggi, martedì 5 settembre, a Pavia, per iniziativa del Dipartimento di Studi umanistici del locale ateneo. “Seicento anni fa – viene ricordato sul sito web del settimanale diocesano ‘Il Ticino’ – a Pavia e a Siena si celebrava un concilio generale, mentre a Peñiscola moriva Benedetto XIII”. Il convegno, che proseguirà fino al 7 settembre, si svolgerà tra l’auditorium di San Tommaso, il Collegio Borromeo e la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. “Nella storiografia – viene spiegato da ‘Il Ticino’ – il concilio pavese-senese, apertosi il 23 aprile 1423 a Pavia e chiusosi a Siena meno di un anno dopo, è stato oscurato dalle due assemblee che lo incorniciano, i concili di Costanza e di Basilea, più lunghi e certamente più incisivi. Il convegno intende ripensarne le vicende, mettendo fra parentesi i giudizi affrettati su crisi e fallimento che ancora pesano su di esso”. Il convegno avrà una prosecuzione e conclusione in un secondo evento che si terrà a Siena, nel settembre 2024.