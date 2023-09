Diocesi: Mantova, a settembre e ottobre tre incontri all’Eremo della Ghisiola “per guarire le ferite del cuore”

Un percorso di tre incontri all’Eremo della Ghisiola (a Castiglione d/S – Mantova) “per guarire le ferite del cuore”, accompagnati da un’équipe. Ad offrirlo, tra settembre e ottobre, è la diocesi di Mantova. “Sono molte le esperienze negative e i motivi di sofferenza che condizionano la vita di una persona – si legge nella presentazione -: col tempo possono generare sentimenti che bloccano le scelte e ci fanno dubitare del valore di noi stessi. Ci convincono che nulla può cambiare; a volte riempiono il cuore di paura, apatia, ansia o rabbia”. Di qui l’importanza di “imparare a chiamare per nome questi sentimenti e credere che in ogni ferita ci può essere una fessura, una crepa che ci restituisce la luce: ‘Mai nessuna notte è tanto lunga da non permettere al sole di sorgere’ (Paulo Coelho). Accogliere questa luce è una scelta e un esercizio di speranza”. “Con rispetto e semplicità – si legge ancora nella nota – desideriamo offrire, a chi ne sente il bisogno, un percorso per imparare a vedere l’oro nelle ferite. Nella sua Pasqua, amandoci ‘sino alla fine’ (Gv 13,1), Cristo ci ha donato uno modo nuovo di guardare all’esperienza del dolore: nella sua morte e risurrezione ci ha aperto una via di guarigione che fa rifiorire la vita, partendo dalla conversione del cuore”.

Tra gli appuntamenti: sabato 23 settembre dalle 15 alle 19; sabato 7 ottobre dalle 15 alle 22; sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Non è richiesta una quota d’iscrizione ma un’offerta libera di volta in volta.

Iscrizioni on line.