Tempo del Creato: diocesi di Bolzano-Bressanone, in corso il pellegrinaggio sulle montagne altoatesine

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

È in corso il pellegrinaggio sulle montagne altoatesine organizzato per la quinta volta dall’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Bolzano-Bressanone in concomitanza con il Tempo del Creato. Quest’anno l’iniziativa di sensibilizzazione verso la tutela ambientale sta portando i partecipanti dall’Alpe di Siusi a Pietralba.

“Il pellegrinaggio con 25 partecipanti è iniziato domenica 3 settembre sull’Alpe di Siusi dalla chiesa di San Francesco a Compatsch. Attraverso il rifugio Bolzano e l’Alpe di Tires, prosegue fino al rifugio Antermoia in Val di Fassa con l’omonimo lago di montagna. Il cammino conduce poi al rifugio Fronza alle Coronelle e, attraverso il lago di Carezza, a Obereggen e da lì a Pietralba, meta finale del pellegrinaggio”, spiega una nota della diocesi di Bolzano-Bressanone.

“Le funzioni liturgiche quotidiane e gli elementi contemplativi sui singoli tratti del cammino contribuiscono a rendere il pellegrinaggio a piedi un’esperienza religiosa e a far sì che questi giorni abbiano un effetto positivo sui singoli partecipanti”, spiega la guida del pellegrinaggio Markus Moling, docente di filosofia e rettore del seminario a Bressanone. Moling, conoscitore delle tematiche ambientali, sa come far notare i piccoli dettagli lungo il percorso e acuire i sensi per i suoni e i toni della natura. Il pellegrinaggio è accompagnato dalla guida escursionistica e consulente Anna Maria Obrist Gantioler.

Oggi (martedì 5) il gruppo è partito dal rifugio Vajolet in direzione passo di Costalunga e domani proseguirà verso Obereggen. Giovedì 7 settembre i 25 pellegrini raggiungeranno Pietralba a conclusione del cammino. Il Tempo del Creato, apertosi il 1° settembre, si conclude il 4 ottobre, festa di san Francesco.