Vita nascente: Mpv, disponibile il volumetto “Le culle per la vita” di Rosa Rao

“Il tema delle culle per la vita è sempre attuale. Per questo merita apprezzamento questo nuovo lavoro di Rosa Rao. È necessario conoscere dove si trovano le culle e in primo luogo avere consapevolezza del loro significato: quello di una comunità che accoglie, allarga le braccia, esprime condivisione e solidarietà, offre serenità e speranza ad una mamma che – chissà in quale situazione si trova e per questo dobbiamo avere tanta benevolenza verso di lei! – non può tenere quel figlio o quella figlia appena partoriti. Per questo le culle sono una benedizione”. È quanto si legge nella prefazione del volume “Le culle per la vita” di Rosa Rao. “Un libro piacevolissimo – spiega un comunicato del Movimento per la vita italiano (Mpv) – utile ed interessante, ben curato, che testimonia e ripercorre il prezioso servizio reso da questo importante strumento, attraverso storie, volti, documenti inediti, fotografie”.

Per averne una copia si può scrivere a ordini@mpv.org.