Europa: Fondazione Abbé Pierre e Feantsa, domani rapporto sull’esclusione abitativa. Numeri dei senzatetto in crescita

L’ottava edizione del rapporto “Sguardi sull’esclusione abitativa in Europa”, curato dalla Fondazione Abbé Pierre e dalla a Federazione europea delle organizzazioni nazionali che lavorano con i senzatetto (Feantsa) sarà presentato domani, martedì 5 settembre, via webinar. Il rapporto contiene “nuove stime sul numero di senzatetto in Europa”, spiegano gli organizzatori dell’incontro virtuale, e “attira l’attenzione sulla questione degli alloggi inadeguati”. Pur senza rivelare dati, i promotori del rapporto anticipano di aver registrato un “significativo aumento del numero dei senzatetto nella maggior parte dei Paesi europei”. Emerge quindi che “l’attuale risposta politica non è sufficiente”, e gestire il problema con un approccio di emergenza ha dei limiti. Tutto ciò, nonostante il fatto che “il problema degli alloggi inadeguati rimanga in gran parte invisibile e difficile da misurare”. Secondo i curatori del rapporto, “ora più che mai, c’è l’urgente necessità di attuare nuove politiche, puntando a una soluzione sostenibile al problema dei senzatetto”. Per partecipare al webinar di presentazione del rapporto occorre iscriversi.