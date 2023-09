Inclusione sociale: Cosenza, nasce l’Osservatorio sulle nuove povertà costituito da sacerdoti, associazioni e realtà locali

“La grave situazione sociale del Paese impone, purtroppo, un’attenta analisi, a livello provinciale, sulle tante difficoltà che molte famiglie e cittadini incontrano in questa difficile fase in cui, anche il Reddito di Cittadinanza, per molti di loro, non è più un sostegno economico sul quale contare e, quindi, in grado di sorreggerli”. Con queste basi nasce a Cosenza, a cura dell’associazione Giorgio La Pira guidata da Antonio Belmonte, l’Osservatorio sulle nuove povertà, costituito da sacerdoti, associazioni e realtà locali. “Gli strumenti da intercettare per intervenire sui singoli casi di povertà rappresenta lo scopo dell’Osservatorio”, che avrà la sua sede presso la Casa della Divina Misericordia di Cosenza. L’organismo è presieduto dallo stesso presidente Belmonte e vede, tra gli altri, la partecipazione del Banco Alimentare della Calabria e delle Acli.