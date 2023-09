Panama: Msf, “arrivi senza precedenti” dalla pericolosa foresta del Darién, “serve urgente risposta umanitaria”. 55.000 persone ad agosto, 320.000 da inizio anno

(foto: Medici senza frontiere)

A Panama, circa 55.000 persone migranti sono arrivate dalla Colombia nel solo mese di agosto, dopo aver attraversato la pericolosa foresta del Darién tra aggressioni e violenze da parte delle bande armate e rischi enormi per la propria vita. Nei primi otto mesi dell’anno sono state più di 320.000 le persone che hanno raggiunto il paese, di cui il 21% bambini e adolescenti, superando le 248.284 persone arrivate nell’intero 2022. Medici senza frontiere (Msf), alla luce di un numero senza precedenti di arrivi a Panama, chiede ai donatori e alle altre organizzazioni di incrementare la risposta umanitaria per rispondere agli enormi bisogni delle persone in transito. “Le organizzazioni umanitarie non riescono a far fronte all’aumento del numero di persone che arrivano ogni giorno. Nelle ultime settimane sono arrivate tra le 2.000 e le 3.000 persone al giorno”, dichiara Jose Lobo, coordinatore di Msf nel Darién panamense.

Durante il viaggio attraverso il Darién le persone subiscono estorsioni, aggressioni e violenze sessuali da parte delle bande criminali. Molte altre hanno riferito ai team di Msf di aver visto persone – tra cui i propri cari – annegare, cadere dalle scogliere, ferirsi o portate vie dalle acque dei fiumi. Tuttavia, dopo giorni di viaggio, a Panama non trovano le cure di cui hanno bisogno. La maggioranza arriva con ferite ai piedi, dolori, diarrea o malattie intestinali causate dall’acqua del fiume, altri con depressione, ansia o disturbi da stress post-traumatico dopo aver subito o assistito a violenze.

Msf gestisce tre punti di assistenza presso i centri di accoglienza a Bajo Chiquito, Lajas Blancas e San Vincente, dove decine di persone sono costrette ad attendere in fila per ore fuori dai centri sanitari. Tra gennaio e luglio 2023, le équipe di Msf hanno effettuato 35.912 consultazioni mediche e infermieristiche, 1.611 colloqui di salute mentale e hanno visitato 673 donne incinte e 206 sopravvissute a violenze sessuali. I percorsi per attraversare il confine tra la Colombia e Panama variano da stagione a stagione, ma attualmente la maggior parte delle persone che attraversano il Darién parte da Capurganá o Acandí, in Colombia, e arriva a Bajo Chiquito, un villaggio di circa 500 persone a Panama. Da lì si spostano in canoa per raggiungere la Stazione di accoglienza temporanea per la migrazione di Lajas Blancas. Nelle ultime settimane a Bajo Chiquito e Lajas Blancas si sono registrate condizioni di sovraffollamento e un peggioramento dei problemi di salute e di sicurezza dei migranti a causa della scarsità di acqua e di posti letto. Msf chiede a tutti i donatori e alle organizzazioni umanitarie di “moltiplicare i loro sforzi. I governi di Panama e Colombia devono trovare delle soluzioni efficaci per garantire alle persone migranti un passaggio sicuro attraverso la foresta del Darién e l’accesso ai servizi di base”, conclude Lobo.