Diocesi: Perugia, Festa della Madonna delle Grazie. Prima lettera pastorale dell’arcivescovo Maffeis “Il coraggio dei passi”

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta a celebrare l’annuale Festa della Madonna delle Grazie, il 12 settembre, nella cattedrale di San Lorenzo dove è venerata l’icona mariana dipinta da un allievo del Perugino su una colonna della navata centrale. Da ieri a lunedì 11 settembre (ore 17.30), si terrà la Novena di preparazione con la recita del rosario e a seguire la messa. Sempre lunedì 11, giorno della vigilia della festa, si terrà anche la celebrazione dei primi vespri. “In programma – segnala un comunicato – ci sono diversi eventi religiosi e culturali, che vedono protagonisti anche giovani e famiglie, dal 12 al 17 settembre”, “per una festa speciale – la definisce il vicario generale don Simone Sorbaioli –, per il compimento del primo anno di episcopato di mons. Ivan Maffeis”.

Il programma di tutti gli eventi è consultabile-scaricabile sul sito web diocesano.

In occasione della ricorrenza mariana verrà conferito a mons. Maffeis il pallio degli arcivescovi metropoliti dal nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherring, in rappresentanza del Santo Padre, durante la concelebrazione eucaristica di martedì 12 settembre (ore 18) a cui parteciperanno anche i vescovi delle diocesi suffraganee della metropolia (Assisi, Città di Castello, Foligno e Gubbio). Il 12 settembre “sarà una giornata molto significativa anche per la consegna della prima lettera pastorale dell’arcivescovo Maffeis alla comunità diocesana dal titolo: ‘Il coraggio dei passi’”. Sarà disponibile sul sito diocesano dal 12 settembre (è consultabile una breve presentazione-anticipazione al link già segnalato).

Altro appuntamento è l’incontro di mons. Maffeis con tutti i giovani che hanno partecipato alla Gmg di Lisbona, in calendario giovedì 14 settembre (ore 21), nella chiesa parrocchiale di San Sisto.