Diocesi: San Marco Argentano-Scalea, l’Ac giovani promuove mercoledì 6 settembre un incontro con Agnese Moro sul cristiano in politica

“Il cristiano in politica – Si può amare senza rischiare?”. È questo il tema di “Another Star 7”, l’iniziativa proposta dall’Equipe diocesana giovani di Azione cattolica di San Marco Argentano-Scalea che si terrà il 6 settembre, alle ore 19, all’Hotel Belvedere di Belvedere Marittimo.

Porterà ai giovani la sua testimonianza Agnese Moro, figlia del parlamentare e allora presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.

Il 16 marzo 1978 un commando delle Brigate Rosse uccide gli uomini della sua scorta e lo rapisce. Il 9 maggio dello stesso anno il cadavere di Moro viene ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 a Roma, in via Michelangelo Caetani.

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni, tesserati e non.

Il tema dell’iniziativa che ogni estate, da sette anni, i giovani di Azione Cattolica propongono alla fine dell’estate è stato scelto alla luce del percorso avviato nei licei sulla politica con la “P” maiuscola alla quale anche Papa Francesco richiama i cristiani.

Il progetto nelle scuole – che nei mesi scorsi ha anche consentito un confronto tra gli studenti, il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto e il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Stefano Rega – sarà riproposto anche nel prossimo anno scolastico.