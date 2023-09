Chiese Lazio: il 16 settembre ad Anagni “On the road”, convegno di Pastorale della famiglia e vita

“On The Road”: è il tema del convegno promosso dalla Commissione regionale per la Pastorale della famiglia e vita della Conferenza episcopale laziale che si terrà il 16 settembre presso il seminario regionale Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e rivolto agli operatori della Pastorale familiare e matrimoniale. Il programma prevede, in apertura, l’introduzione di mons. Mauro Parmeggiani, presidente della Commissione regionale per la Pastorale della famiglia e vita della Conferenza episcopale laziale, cui seguirà la presentazione del documento “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale” a cura di don Fabio Rosini, direttore dell’Ufficio per il Servizio alle vocazioni della diocesi di Roma. Nel pomeriggio avranno luogo 5 laboratori: “La pista dei bambini, formazione remota al grande gioco della famiglia; Il sentiero dei giovani, preparazione alla bellezza della vita familiare; Il cammino dei fidanzati, preparazione prossima al matrimonio; La strada del matrimonio, l’accompagnamento dopo le nozze e Il percorso del cambiamento, verso nuovi itinerari di pastorale familiare”. Informazioni e iscrizioni su tinyurl.com/celconvegno2023. In fase di iscrizione è possibile scegliere il laboratorio a cui partecipare nel pomeriggio.