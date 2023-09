Diocesi: Ac Lucera-Troia, da oggi a venerdì campo scuola ad Assisi per ragazzi e giovanissimi

Da oggi, lunedì 4, a giovedì 7 settembre, si terrà ad Assisi il Camposcuola diocesano dell’Azione Cattolica di Lucera-Troia che vedrà il coinvolgimento di ragazzi facenti parte dell’Acr e di un nutrito gruppo di giovanissimi. Sessantasette in tutto i partecipanti all’esperienza che avrà come titolo “Andiamo, con un solo cuore andiamo”. “Una espressione – viene ricordato in una nota – che è tratta dal notissimo musical ‘Forza, venite gente’ di Mario Castellacci, Silvio Spaccesi e Michele Paulicelli”. “Pienamente inseriti nel cammino sinodale e facendo tesoro delle indicazioni dell’ultima lettera pastorale del nostro vescovo, mons. Giuseppe Giuliano – spiega don Gaetano Schiraldi, assistente unitario di Azione Cattolica della diocesi di Lucera-Troia – anche i nostri ragazzi sono chiamati, con l’aiuto degli educatori di Acr e di Azione Cattolica, a riscoprire il valore e la bellezza del ‘cammino’ e, soprattutto, del ‘camminare insieme’, accompagnati da tre grandi ‘camminatori’: Francesco e Chiara d’Assisi, Carlo Acutis. Non un semplice camminare, ma un procedere che porta ad un incontro, ad un incontro che cambia la vita e ad un incontro che invita alla sequela”.

Il cammino del Campo prenderà il via da Spello, dove i ragazzi potranno visitare la tomba di Carlo Carretto e Casa San Girolamo per poi dirigersi ad Assisi e immergersi in alcuni luoghi significativi quali san Ruffino, san Damiano, san Francesco Piccolino, Abbazia Santa Croce, basilica di San Francesco, santuario della Spoliazione, santa Chiara.