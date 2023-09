Comunicazione: card. Dziwisz, “far emergere le periferie e allo stesso tempo fare formazione e informazione”

“Voi giornalisti e comunicatori di prossimità dovete far emergere le periferie e allo stesso tempo fare formazione e informazione, coltivare il senso di comunità attraverso una passione per il lavoro che si nutre di rispetto per l’uomo. Lavorate per una buona comunicazione, per il bene dell’Italia, del mondo e per gli uomini e donne che incontrare durante il vostro lavoro”. È questo il messaggio del card. Stanisław Jan Dziwisz, a lungo segretario particolare di Papa san Giovanni Paolo II, già arcivescovo metropolita di Cracovia, che, poco prima della celebrazione eucaristica officiata in occasione del 70° anniversario della Lacrimazione della Madonna, ha consegnato al segretario nazionale dell’Ucsi Salvatore Di Salvo al termine dell’incontro avvenuto nell’area antistante la basilica santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa.

Il cardinale nel corso del colloquio, ha voluto sottolineare il ruolo dei giornalisti in questo momento e dei giornalisti e comunicatori cattolici. All’incontro hanno partecipato l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, delegato episcopale per le Comunicazioni sociali della Cesi, il rettore del santuario, don Aurelio Russo, che è anche consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, il vicedirettore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Siracusa, Alessandro Ricupero, e il presidente della cooperativa del settimanale cattolico “Cammino”, Luca Marino. Il segretario nazionale Ucsi, Salvatore Di Salvo, ha illustrato il lavoro che in questi ultimi anni stanno portando avanti. “Questi anni sono di particolare fermento comunicativo – ha detto il segretario nazionale dell’Ucsi – con una continua presenza affianco ai dirigenti regionali e a tutti i soci, ma anche in ambito professionale con la promozione di corsi e incontri per la formazione continua dei giornalisti affiancando l’Ordine nazionale e gli Ordini regionali e i sindacali di categoria. Non solo. Abbiamo pubblicato un numero speciale di Desk, la rivista dell’Ucsi con quaranta contributi e consegnata a Papa Francesco, il 31 ottobre 2023, due ricerche in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione della Pontifica Università Salesiana di Roma”. “Vi esorto – ha aggiunto il cardinale – a lavorare senza frontiere, in questo momento delicato dove stiamo assistendo a diverse guerre, tra cui quella dell’Ucraina, valorizzando le opportunità offerte in condivisione di valori, esperienze e risorse materiali e spirituali”. Al termine dell’incontro il segretario nazionale ha donato una copia della rivista Desk e le due ricerche “Pensare il futuri. I 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 visti dai giovani e raccontati dai giornalisti” a cura di Maria Paola Piccini e Paola Springhetti e “Dare corpo alla Laudato Sì. L’impatto dell’Ecologia integrale nelle visioni e nelle prassi” a cura di Paola Springhetti e Vittorio Sammarco, entrambe edite dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università Pontificia Salesiana e dell’Unione cattolica della stampa italiana. Il cardinale in cambio ha donato un rosario e un’immaginetta di Gesù della Divina Misericordia con l’effige di san Giovanni Paolo II.