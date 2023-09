Giubileo 2025: Roma, a Sant’Agnese in Agone il 6 settembre l’inaugurazione della mostra con i capolavori di El Greco

Mercoledì 6 settembre, alle 18, si terrà l’inaugurazione della mostra “I Cieli aperti. El Greco a Roma” del pittore spagnolo El Greco (Candia, 1541 – Toledo, 1614) nella chiesa di Sant’Agnese in Agone, alla presenza di mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Nella chiesa di piazza Navona saranno esposti, fino al 5 ottobre 2023, tre capolavori del celebre artista del Rinascimento spagnolo, che per la prima volta lasciano la Spagna, appartenendo a collezioni private: La Sacra Famiglia con Sant’Anna (Toledo, Hospital de Tavera), Il Battesimo di Cristo (Toledo, Hospital de Tavera), Cristo abbracciato alla Croce (El Bonillo, Museo Paroquial). La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 21.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma “Il Giubileo è cultura”, ricco di eventi culturali in preparazione al Giubileo 2025. “I Cieli aperti. El Greco a Roma” è uno dei primi momenti di grande arte che apre un “pellegrinaggio” di bellezza verso l’Anno Santo.