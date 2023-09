Diocesi: Ragusa, il vescovo La Placa scrive ai sacerdoti le indicazioni per l’avvio del nuovo anno pastorale

Il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha inviato una lettera ai sacerdoti all’avvio del nuovo anno pastorale. Contiene una serie di comunicazioni e di appuntamenti che scandiranno la vita della comunità ecclesiale sin dalle prossime settimane.

Gli incontri di formazione permanente avranno inizio con una due giorni, che si svolgerà presso il Cis lunedì 11 e martedì 12 settembre. Saranno incentrati su due dei cinque ambiti tematici che la Chiesa italiana ha proposto per il terzo anno del cammino sinodale: il primo giorno don Roberto Asta introdurrà la riflessione e l’approfondimento sul primo ambito, “La missione secondo lo stile di prossimità”, mentre il giorno successivo, con don Paolo La Terra, sul quinto ambito: “Il cambiamento delle strutture”. Strettamente collegata con gli incontri di formazione permanente è l’assemblea diocesana, che si svolgerà martedì 26 e mercoledì 27 settembre, nel corso della quale il primo giorno verrà presentata la lettera pastorale “Un solo gregge, un solo pastore”, consegnata dal vescovo lo scorso 29 agosto alla comunità diocesana, mentre il secondo giorno sarà dedicato allo svolgimento di una delle Assemblee sinodali previste dal cammino proposto quest’anno dalla Cei. Quanto prima verranno comunicate le indicazioni logistiche e le modalità di svolgimento.

Il 7 ottobre l’ordinazione presbiterale diacono Mario Modica. “Dopo gli ultimi anni, in cui la diocesi ha ‘digiunato’ per la mancanza di ordinazioni presbiterali, il conferimento del sacro ministero dell’Ordine a questo nostro fratello, per me il primo da quando sono vescovo, sia per tutti noi – scrive mons. La Placa – motivo di ringraziamento al Signore e occasione per chiedere che il cammino della nostra diocesi sia sempre ricco di vocazioni al sacerdozio”. Mario Modica, da parte sua, a settembre inizierà il secondo anno della sua permanenza a Roma, in vista del conseguimento della licenza in sacra Liturgia alla Pontificia Accademia Sant’Anselmo.

L’anno pastorale, che si profila già intenso di impegni, sarà scandito anche dallo svolgimento della Visita pastorale che, a partire dall’Avvento, si terrà nelle parrocchie della diocesi. Infine, a ottobre ripartiranno la scuola di formazione alla vita cristiana e la scuola di teologia.