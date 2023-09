Venezia80: Università Cattolica, presente al Lido con un ricco palinsesto di eventi a partire da oggi

Ci sono 23 film in gara all’edizione 2023 della Mostra del cinema di Venezia, sette registi italiani che li hanno diretti e, anche quest’anno, c’è l’Università Cattolica. Per l’80° edizione della rassegna cinematografica, l’Ateneo propone un ricco palinsesto di eventi a partire da oggi quando Marco Allena, docente di Diritto tributario e presidente della Lombardia Film Commission, interverrà all’incontro “Lombardia Film Commission: nuovi bandi e finanziamenti per l’audiovisivo” insieme, tra gli altri, a don Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo (ore 12.30 presso la Sala Tropicana 1 – Spazio Cinematografo).

Sempre oggi inizierà un interessante ciclo di appuntamenti curato dall’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica. Alle 15 l’Istituto Toniolo e la Fondazione Ente dello Spettacolo promuovono l’incontro GenerazioneCinema: tra passione e professione, durante il quale nello spazio Feds verranno presentati i dati dell’ultimo Rapporto Giovani del Toniolo sui consumi culturali delle nuove generazioni. E verrà mostrata la centralità che l’esperienza del cinema ancora riveste presso le giovani generazioni, alimentando l’interesse crescente per le professioni della settima arte, partendo da alcuni dati rilevati dall’Osservatorio Le Professioni della Comunicazione dell’Almed. Sarà presentata anche MiAssumo, piattaforma educativa e di gaming gratuita nata dall’esperienza di Parole O_Stili, per orientare gli studenti dagli 11 ai 26 anni nel mondo del lavoro. A questo incontro, moderato da don Milani, parteciperanno Mariagrazia Fanchi, direttrice Almed; Alessandro Rosina, coordinatore scientifico Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo; Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili.