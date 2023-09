Papa Francesco: conferenza stampa aereo, prossima esortazione apostolica “è portare avanti la Laudato si’ nelle cose nuove”

Foto SIR

“Un po’ in generale: non scendo su questi estremisti. Ma i giovani sono preoccupati. Uno scienziato italiano bravo – abbiamo fatto un incontro all’Accademia – ha fatto un bell’intervento e ha finito così: ‘Io non vorrei che la mia nipotina, che è nata ieri, entro trent’anni viva in un mondo così brutto’. I giovani pensano al futuro”. Ha risposto così Papa Francesco ai giornalisti, nel volo di rientro dalla Mongolia, a proposito del suo “aggiornamento” della Laudato si’. “In questo senso – ha aggiunto – mi piace che lottino bene. Ma quando c’entra l‘ideologia o c’entra una pressione politica o si usa per questo, non va”. Poi ha chiarito: “La mia esortazione apostolica uscirà il giorno di San Francesco, 4 ottobre, ed è una revisione di cosa è successo dalla Cop di Parigi, che è forse è stata la più fruttuosa, fino ad oggi. C’è qualche notizia su alcune Cop e alcune cose che ancora non sono state risolte e c’è l’urgenza di risolverle. Non è così grande come la Laudato si’ ma è portare avanti la Laudato si’ nelle cose nuove, e anche un’analisi della situazione”.