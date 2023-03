Missionari martiri: Vittorio Veneto, domani sera Mareno di Piave la veglia di preghiera presieduta da mons. Pizziolo. Sarà ricordata suor De Coppi

È in programma per la serata di domani, venerdì 24 marzo, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Mareno di Piave la veglia diocesana di preghiera per i missionari martiri in occasione della 31ª Giornata mondiale. Organizzata dal Centro missionario diocesano, sarà presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, mons. Corrado Pizziolo. Durante la veglia sarà ricordata in modo particolare suor Maria De Coppi, la religiosa comboniana, originaria di Ramera, uccisa lo scorso settembre in Mozambico durante l’attacco di un gruppo di guerriglieri alla sua missione (Chipene).

Contestualmente, informano dalla diocesi, sarà presentato il volume “Suor Maria, una vita donata a Dio e al popolo mozambicano”, realizzato dal Centro missionario diocesano, che raccoglie testimonianze sulla religiosa e soprattutto le lettere che suor De Coppi ha inviato alla diocesi nel corso dei suoi quasi 60 anni di missione.

I proventi del libro e di altre eventuali iniziative ad esso connesse andranno a sostenere i progetti delle suore comboniane in Mozambico, per dare continuità all’impegno di suor Maria.