Giornalisti cattolici: Ucsi Puglia, il 26 marzo incontro regionale nel monastero delle Benedettine di Lecce

Si svolgerà presso il monastero “S. Giovanni Evangelista” delle Benedettine di Lecce l’incontro regionale dell’Ucsi Puglia (Unione cattolica stampa italiana – sezione Puglia) previsto domenica 26 marzo. L’incontro, che si svolgerà dalle ore 9.00 fino al primo pomeriggio e a cui sono invitati giornaliste e giornalisti (cattolici e non) della Puglia, sarà introdotto dai saluti di mons. Michele Seccia, arcivescovo metropolita di Lecce, di don Angelo Garofalo, assistente ecclesiastico regionale dell’Ucsi Puglia, dell’Abbadessa del monastero benedettino leccese Madre Benedetta Grasso e di Michela Di Trani, presidente Ucsi Puglia. Seguirà la riflessione di don Angelo Garofalo che sarà incentrata sul tema sviluppato da Papa Francesco nel suo Messaggio in occasione della 58° Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali. L’incontro sarà l’occasione per prepararsi alla Pasqua e per vivere più profondamente il tempo quaresimale. Sarà riservato anche uno spazio alla condivisione tra i partecipanti riguardo alle sfide che ineriscono la missione della comunicazione ecclesiale e sociale. L’Ucsi è un’associazione cattolica di giornalisti e professionisti della comunicazione che si occupa di condividere le sfide e i valori della comunicazione cattolica e sociale, organizzando seminari, incontri, giornate di studio in collaborazione con gli Uffici diocesani delle comunicazioni sociali. Negli ultimi anni ha posto attenzione nei confronti dei giovani comunicatori – anche grazie all’organizzazione di una scuola nazionale di formazione ad essi dedicata – promuovendone l’attività, offrendo loro una possibilità di crescita professionale in un contesto lavorativo, sociale e comunicativo sempre più complesso ed al contempo avvincente.