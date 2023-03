Archeologia: Firenze, da domani il salone del turismo culturale TourismA. Presente anche il MiC

Il ministero della Cultura parteciperà a “TourismA”, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si terrà al Palazzo dei Congressi, a Firenze, da domani al 26 marzo. Il MiC, con il coordinamento del Servizio VI del Segretariato generale, sarà presente con uno spazio espositivo incentrato sulle iniziative di promozione del patrimonio archeologico, sulle strategie di valorizzazione e sulla conoscenza del mondo antico.

Nello stand istituzionale verranno raccontati 5 luoghi della cultura, individuati in collaborazione con la Direzione generale Musei: il Museo nazionale e Area archeologica di Altino (Direzione regionale Musei Veneto); il Parco archeologico Area Urbana di Metaponto e Tempio delle Tavole Palatine (Direzione regionale Musei Basilicata); il Parco di Sepino, in Molise; il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium (Direzione regionale Musei Calabria) e, infine, il Parco archeologico di Ostia antica che verrà mostrato dall’alto grazie alle riprese effettuate con un drone. Quest’ultimo è stato premiato con il Marchio del patrimonio europeo dalla Commissione europea, nel 2019.

Nelle tre giornate del Salone ci saranno anche momenti di alto confronto scientifico che daranno poi ampio risalto alle iniziative del MiC, i cui progetti saranno oggetto di dibattito tra i maggiori esperti del settore. Tra queste, in particolare, la presentazione di “Regina Viarum. La via Appia nella storia”, realizzato da Rai Cultura in convenzione con MiC-Ufficio Unesco e presentato in occasione dell’iter di candidatura della Via Appia Antica nella lista del patrimonio mondiale.

“Il turismo culturale rappresenta un segmento importante dell’intero settore in Italia. Per questo motivo il Ministero ha deciso di partecipare con convinzione a TourismA, portando una accurata selezione dei tesori meno conosciuti ma non per questo meno preziosi del nostro patrimonio archeologico”, ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.