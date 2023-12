Diocesi: Siena, al via il ciclo di incontri “Adolescenziamo”

Prenderà il via oggi, martedì 5 dicembre, la sesta edizione di “Adolescenziamo”, il ciclo di incontri promosso dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino per educatori, catechisti, genitori, insegnanti di religione e per tutti coloro che hanno a che fare con gli adolescenti, per aiutarli nel loro cammino spirituale. Il primo appuntamento si terrà dalle 18 presso il centro pastorale di Montarioso e sarà condotto da don Angelo Colace, docente di Sacra Scrittura presso l’Irsst Toscana.

I successivi appuntamenti si svolgeranno il 26 gennaio e il 29 febbraio 2024.

