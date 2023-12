Diocesi: Senigallia, per il ponte dell’Immacolata resta aperta la mostra “Omaggio a Perugino” in corso alla Pinacoteca diocesana

Resterà aperta per il ponte dell’Immacolata “Omaggio a Perugino” l’esposizione in corso alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia con in calendario ben due visite guidate gratuite. La festività mariana, rende noto la diocesi, è indubbiamente occasione per scoprire la Pala di Senigallia che raffigura, appunto, la Vergine Maria in trono col Bambino attorniata da Santi, realizzata da Pietro Vannucci nel periodo più creativo del maestro del Rinascimento sul finire del ‘400. Un “Omaggio a Perugino” che si arricchisce di tele, statue e ceramiche a corredo, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, con prestiti prestigiosi anche dalla Galleria Nazionale delle Marche al Palazzo Ducale d’Urbino. Proprio per il ponte nella festività dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre è prevista una visita guidata straordinaria – a partecipazione gratuita, senza prenotazione – alle ore 17 per “Un maestro del Rinascimento: Perugino nelle meraviglie della Pinacoteca”. Tre giorni di aperture, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre – sempre col consueto orario 9-12/16-19 ed ingresso gratuito, con ulteriore visita guidata nel pomeriggio di domenica sempre alle ore 17 per permettere a residenti e turisti ammirare l’arte del Rinascimento nel quinto centenario dalla morte del Perugino. L’esposizione, è realizzata col patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia. Orari Omaggio a Perugino: sino al 7 gennaio: sabato, domenica e festivi ore 9-12/16-19. (Chiuso: giorno di Natale; nel pomeriggio del 24 e 31 dicembre; mattino 1 gennaio). Ingresso gratuito.

