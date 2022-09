Unione europea: da oggi al 30 settembre settimana dello sport. #beactive con iniziative e manifestazioni in 40 Paesi

È settimana dello sport, da oggi e fino al 30 settembre, in tutta Europa. è l’ottava edizione, al ritmo di #beactive, sii attivo! L’apertura ufficiale è avvenuta questa mattina a Praga. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare e promuovere “stili di vita più attivi e più sani”. Quasi la metà degli europei (45%), secondo un recente sondaggio Eurobarometro, non fa mai esercizio fisico, con inevitabili conseguenze sulla salute fisica e mentale. Nello specifico, l’edizione 2022 mette sotto la lente tre temi: giovani, vita sana, inclusione e uguaglianza. Per sottolineare l’ambizione di uno sport dove viga la parità di genere, segnala una nota della Commissione, tra gli ambasciatori della settimana è Willemijn van Aggelen, giocatrice olandese di hockey su erba. Altro focus della settimana è quello sull’eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei giovani Lgbtqia+ che spesso sono bersaglio di attacchi omofobici e transfobici. In 40 Paesi europei si terranno iniziative e manifestazioni per tutta la settimana. Anche la commissaria Marya Gabriel sarà coinvolta: domani a Sofia parteciperà alla #BeActiveNight.