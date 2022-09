Editoria: il Regno, nel nuovo numero la “questione cattolica” in Italia alla vigilia delle elezioni, il cammino sinodale, un’intervista al card. Schonborn

Il nuovo numero de Il Regno-Attualità è in tipografia e già disponibile online per gli abbonati. Tra gli approfondimenti l’editoriale del direttore Gianfranco Brunelli sulla “questione cattolica”, a pochi giorni dalle elezioni. In un approfondimento sul “cammino sinodale”, scrive Maria Elisabetta Gandolfi: “Nonostante il riconosciuto ritardo” nel suo avvio, “la Chiesa italiana ha avviato percorsi che si sono rivelati fruttuosi ed espresso una sintesi consapevole dei limiti ma anche in grado – se le sfide verranno raccolte – di aprire un nuovo cammino. È su questo obbiettivo che occorrerà valutare il percorso che il prossimo anno si aprirà nei Cantieri di Betania dedicati a “‘l cantiere

della strada e del villaggio’, ‘Il cantiere dell’ospitalità e della casa’, ‘Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale'”. Sarah Numico riferisce delle “turbolenze” durante l’assemblea tedesca, mentre il Concilio plenario australiano è il tema affrontato da Massimo Faggioli. Il nuovo numero della rivista propone inoltre aliala traduzione dell’intervista all’arcivescovo di Vienna, card. Cristoph Schonborn, a cura di Jan-Heiner Tück nella quale da un lato pone alcune fondamenta allo strumento della sinodalità e dall’altro critica il cammino sinodale tedesco: cioè il nesso – a suo avviso discutibile – tra “la questione degli abusi e quella della costituzione della Chiesa, perché le prove di questo legame sono ben lungi dall’essere riflesse e dimostrate”.