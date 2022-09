Congresso eucaristico nazionale: card. You Heung, “una guerra scoppia non perché la storia si ripete, ma a causa dei nostri errori”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(da Matera) “Una guerra scoppia non perché la storia si ripete, ma a causa dei nostri errori”. Lo ha detto il card. Lazzaro You Heung, prefetto del Dicastero per il clero, nell’omelia della Messa nella cattedrale di Matera, con cui si è aperta la seconda giornata del Congresso eucaristico nazionale. “Far riscoprire il gusto del pane è permettere alle donne e agli uomini di buona volontà, sempre amati dal Signore, di riscoprire la propria vera identità di figli e fratelli e sorelle tutti, poiché tutti creati a immagine e somiglianza di un Dio che è comunione, Trinità d’amore eterno”, ha spiegato il cardinale: “L’antica tradizione della lavorazione del pane di Matera conserva e trasmette tutt’ora questa identità nella sua particolare modalità di impasto e nel vero e proprio cerimoniale originario dei ‘tre tagli’ sull’impasto stesso, monito per chi se ne ciberà a ricordare che la vita e l’energia che riceverà da quel pane viene da un Dio che è comunione e che attende la nostra comunione tra di noi in Lui per aprire nuovi tempi per”. “Cari fratelli sacerdoti, non perdiamo mai di vista l’orizzonte generativo del nostro ministero presbiterale che fonda nell’Eucaristia, come Cristo, il suo essere altare, vittima e sacerdote”, l’invito ai presenti: “Ciascuno di noi, nello stupore dell’incontro quotidiano 6 con il Signore, nell’intimità della preghiera, nell’ascolto assiduo e fecondo della Sua Parola, lascia il Cenacolo per raggiungere la Galilea degli uomini e delle donne, condividendo le loro gioie e dolori, attese e speranze, asciugando lacrime, portando consolazione, seminando speranza. Il Signore ci ha chiamato per portare il tempo della consolazione, della misericordia e della speranza. In un certo senso, e più in generale, ci ha chiamati a portare quello che non c’è dove non c’è, come la cosiddetta Preghiera Semplice attribuita a San Francesco esprime efficacemente”.