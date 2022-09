Diocesi: Cagliari, domenica 9 ottobre mons. Baturi apre il nuovo Anno pastorale

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La Diocesi di Cagliari si prepara al nuovo Anno Pastorale programmando, per il 9, 12 e 13 ottobre tre importanti momenti di condivisione: Domenica 9 ottobre, alle ore 18, presso la Cattedrale di Cagliari, Messa d’apertura dell’Anno pastorale 2022/2023; Mercoledì 12 ottobre, alle ore 10, presso l’Aula magna del seminario arcivescovile, L’assemblea diocesana del clero e Giovedì 13 ottobre, ore 16.30, presso l’Aula magna del seminario arcivescovile, l’assemblea della comunità diocesana. “Camminare insieme – insegna papa Francesco – è la via costitutiva della Chiesa” ricorda l’arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi, che proprio sul solco della sinodalità, per indicare alcuni orientamenti, invita tutta la Chiesa diocesana a partecipare agli incontri fissati.