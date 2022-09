Giornata europea delle lingue: Ue celebra competenze linguistiche per i giovani. Attenzione speciale per gli studenti ucraini sfollati

In occasione della Giornata europea delle lingue 2022 e nell’ambito dell’Anno europeo della gioventù, la Commissione Ue organizza lunedì 26 settembre una conferenza sulle competenze linguistiche al servizio dei giovani. L’evento online “si concentrerà sulla consapevolezza linguistica nelle scuole e su come le classi multilingue possono supportare l’inclusione e la solidarietà”. “Alla luce del gran numero di alunni sfollati dall’Ucraina, i partecipanti – si legge in un comunicato – discuteranno del sostegno attualmente fornito a questi ragazzi e alle loro famiglie per imparare le lingue dei Paesi ospitanti e di come questi alunni sono integrati al meglio nei sistemi educativi dell’Ue”. La Commissaria per la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, dichiara: “quando impariamo un’altra lingua, impariamo anche un altro modo di pensare, un’altra prospettiva. La diversità linguistica e culturale dell’Ue è uno dei nostri punti di forza ed è giustamente considerata un valore fondamentale della nostra Unione”. Parallelamente all’evento online, la Commissione sta organizzando circa 70 eventi locali e nazionali in occasione della Giornata delle lingue con il finanziamento del programma Erasmus+.