Festival Francescano: Bologna, domani si parla di transizione ecologica con il card. Zuppi e mons. Kureethadam

Sabato 24 settembre nell’ambito del Festival Francescano, si svolgerà a Bologna presso l’oratorio San Filippo Neri, (ore 11), il convegno “L’urgenza di una transizione ecologica dal basso. Una cassetta degli attrezzi per il cambiamento”. Arriva da Bologna la risposta all’appello che Papa Francesco ha lanciato con la Laudato si’ Action Platform a tutte le componenti della società per lavorare al raggiungimento degli obiettivi della Laudato si’ e dell’Agenda 2030. Ad aprire i lavori, mons. Joshtrom Isaac Kureethadam, direttore del Dipartimento Ecologia e Creato della Santa Sede; Donato Falmi, direttore organizzativo dei lavori ed esponente del Movimento dei Focolari; Pierluigi Stefanini, presidente Asvis – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Successivamente con il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, si alterneranno fra’ Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna; Ivana Borsotto, presidente Focsiv – Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario; Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il credito sportivo; Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù; Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum famiglie; Stefania Giannini, vicedirettrice dell’Unesco con delega all’Educazione. Modera l’evento Pierluigi Sassi, giornalista ambientale de L’Osservatore Romano.