Diocesi: Terni, il 27 settembre la San Vincenzo de’ Paoli festeggia 6 anni dell’Emporio bimbi. Seguiti 927 bambini di nazionalità diverse, quest’anno anche 102 dall’Ucraina

L’associazione San Vincenzo de’ Paoli di Terni, in occasione della festa liturgica di San Vincenzo, il 27 settembre, festeggia i sei anni di attività dell’Emporio bimbi, la struttura inaugurata nel 2016 in via Pascoli a Terni, che offre accoglienza e servizi dedicati esclusivamente ai bambini.

In questi sei anni sono stati seguiti 927 bambini di 35 nazionalità diverse. Nel 2022 sono stati inseriti 147 bambini, di cui 102 provenienti dall’Ucraina. Nelle prime tre settimane di settembre 2022 sono stati aiutati 353 bambini, a molti dei quali è stato consegnato materiale scolastico, zaini e grembiuli, oltre alla consueta distribuzione di pacchi di alimentari e prodotti di igiene, culle, carrozzine, seggiolini.

Il tutto grazie ai benefattori e al sostegno della Fondazione Carit, che ha donato nei giorni scorsi al presidente della San Vincenzo Roberto Reale il 5 per mille della Fondazione. Il progetto interessa bambini tra 0 e 12 anni, appartenenti a famiglie di diverse nazionalità, che vivono situazioni di difficoltà economica o esistenziale, famiglie straniere non perfettamente integrate, famiglie italiane che si sentono escluse in una società che emargina.

All’Emporio bimbi vengono offerte anche opportunità formative e di integrazione con i laboratori di musica, inglese, danza, pittura, emozioni, riciclo, l’aiuto compiti, feste e momenti di aggregazione animati dai giovani vincenziani. Negli anni scorsi sono stati realizzati tre importanti progetti: “Fratelli di culla” per neonati e mamme con il comodato gratuito di carrozzine e passeggini; “Unire”, corso di digitalizzazione per mamme e figli; “Liberi di sognare e crescere” realizzazione, ad opera prevalentemente dei bambini ucraini, di mattonelle in ceramica da appendere in città per richiamare l’importanza della pacifica convivenza.