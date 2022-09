Diocesi: Savona-Noli, nel fine settimana in Seminario sesta sessione del Sinodo. Sarà presentata la lettera pastorale di mons. Marino

Il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando” entra nel suo secondo anno: il 23 e 24 settembre, presso il Seminario vescovile, avrà luogo infatti la sesta sessione. I lavori riprenderanno domani pomeriggio, quando dalle 18, dopo l’accoglienza e un momento di preghiera, sarà don Giancarlo Zurra, assistente nazionale dell’Azione Cattolica giovani e docente di Teologia Sistematica all’Istituto interdiocesano di Fossano, ad offrire una riflessione sulla sinodalità. Dopo cena il confronto con il relatore, la preghiera e la conclusione.

Sabato mattina, dalle 9, è in programma la celebrazione della messa cui seguirà la presentazione della lettera pastorale “A metà del cammino” del vescovo Calogero Marino. Spazio poi alla formazione delle nuove commissioni, con la discussione e le iscrizioni in ciascuna di esse, il pranzo e gli aggiornamenti sulla mostra “Ritratti di fede” e la proposta di pellegrinaggio in Terra Santa. I lavori delle commissioni inizieranno alle 15 per concludersi alle 16.30; la segreteria del Sinodo ha individuato queste aree contenutistiche: Eucaristia e sacramenti nella Chiesa (i santi segni della comunità cristiana), i poveri “primi vicari di Cristo”, il sacramento della casa, i giovani e le vocazioni, la Chiesa delle genti (migrazioni, ecumenismo, dialogo interreligioso), la via della bellezza e del dialogo culturale, la sfida dell’ecologia integrale nella “Laudato si’”, come comunicare nella Chiesa oggi (social e mass media, scuola, etc.). “I temi delle nuove otto commissioni – si legge in una nota della diocesi – saranno proposti anche alle parrocchie e associazioni in modo che, se lo riterranno opportuno, possano sviluppare una loro riflessione da presentare alla commissione di riferimento”.

Le successive sessioni del Sinodo sono in programma per il 18 e 19 novembre, con la presentazione delle icone bibliche, il 20 e 21 gennaio, quando avverrà la presentazione delle relazioni pastorali, il 24 e 25 marzo, con l’esposizione delle proposte normative, e il 27 maggio, con i primi passaggi per realizzare il “Liber Sinodalis” e la conclusione data dalla Veglia di Pentecoste. Il pellegrinaggio in Terra Santa che monsignor Marino intende proporre ai sinodali è previsto nella settimana dal 16 al 23 agosto 2023.