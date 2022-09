Papa Francesco: nomina mons. Giuliano Brugnotto nuovo vescovo di Vicenza

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Vicenza, presentata da mons. Beniamino Pizziol, e ha nominato Vescovo della Diocesi di Vicenza mons. Giuliano Brugnotto, finora vicario generale della diocesi di Treviso. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Brugnotto è nato il 7 novembre 1963 a Carbonera, nella diocesi di Treviso. Ha frequentato il Seminario minore e maggiore di Treviso ed è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990. Ha conseguito il Dottorato presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana di Roma (1996). Ha svolto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale a Silea (1990-1991); responsabile per le celebrazioni episcopali (1995-2001); educatore nella Comunità Teologica del Seminario Maggiore (1997-2004); delegato vescovile per la formazione permanente del clero giovane (2004-2010); ha avviato la Cappellania Universitaria S. Bertilla, condividendo il servizio con la comunità religiosa delle Suore Dorotee Figlie dei Sacri Cuori (2005-2010); direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano (2006-2010) e Cancelliere della Curia diocesana (2010-2018); rettore del Seminario minore e maggiore (2018-2021) e assistente ecclesiastico dell’Associazione pubblica di fedeli Cooperatrici pastorali diocesane (2014-2021); difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico della

Regione Ecclesiastica Triveneta (1997-2008) e membro del Capitolo della Cattedrale dal 2011.

Inoltre, è stato membro della Commissione Presbiterale regionale del Triveneto (2007-2013) e della Commissione Presbiterale italiana (2008-2013); docente di Diritto Canonico in vari Istituti, in particolare presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia (dal 2003) di cui è stato anche preside (2014-2019). Attualmente è vicario generale, membro del Consiglio Episcopale, del Collegio dei Consultori, del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale diocesano e del Consiglio diocesano per gli Affari Economici