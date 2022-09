Rosa Bianca: scuola di formazione a Cadine (Tn) sulla pace. “Le vittime di guerra e i conflitti ci interpellano”

“Le vittime di guerre e i conflitti ci interpellano. L’imperativo della costruzione di un nuovo ordine mondiale”: è il titolo dell’incontro di formazione, promosso dall’associazione Rosa Bianca, a Cadine (Trento), per i giorni 1-2 ottobre e per il quale si aprono le iscrizioni. “La nuova fase del conflitto Russia–Ucraina iniziata il 24 febbraio di quest’anno con una violenta aggressione voluta dal regime di Putin, al potere dal 1999, si inserisce in un contesto storico caratterizzato dall’emersione negli ultimi decenni di situazioni di crisi sullo scenario internazionale in un processo di deterioramento della convivenza a livello mondiale”. “Pensiamo ad esempio – si legge in un comunicato – alle guerre degli anni ‘90 nei Balcani e nella ex Jugoslavia, al genocidio nel Rwanda sviluppatosi dal mese di aprile al mese di luglio del 1994, alla persistente situazione di conflitto in Siria sorta a seguito degli eventi della Primavera araba”. L’incontro, definito “di informazione e formazione”, promosso nel solco della tradizione delle scuole della Rosa Bianca, “si propone di sviluppare una riflessione sulle possibili prospettive di cambiamento in grado di promuovere processi reali di pacificazione nel contesto globale”.

Diverse le sessioni di dibattito con numerosi relatori: Inquadramento storico e geopolitico; Art. 11 della Costituzione e ordinamento internazionale; Comunità vicine e solidali; Una sfida dei nostri tempi: la convivenza israelo-palestinese; Le religioni di fronte ai conflitti; Le risorse ambientali ed energetiche come beni universali; Donne per la pace in tempo di guerra; Pace, democrazia, diritti umani; Educazione e pace: la nostra storia. Una tavola rotonda sarà dedicata a “L’azione dal basso nei processi di cambiamento e la formazione di un nuovo pensiero comune al servizio dell’umanità: quali prospettive?”.

La sede dell’incontro di formazione è il Centro Mariapoli “Chiara Lubich” di Cadine, Strada di Cadine 33, Trento. Per adesioni e info e-mail: eventi@rosabianca.org, tel. 348 7735994 (Milena), tel. 331 3494283; www.rosabianca.org.