Beatificazione Giovanni Paolo I: card. Stella, “ci testimonia il volto di una Chiesa umile, laboriosa e serena”

“La santità di Papa Luciani è importante per la Chiesa e per il mondo di oggi perché attraverso il suo esempio siamo richiamati al cuore della vita cristiana: all’umiltà e alla bontà di chi sa riconoscersi peccatore bisognoso di misericordia, di chi vuole servire con dedizione generosa e con opere di bene gli altri, annunciando la gioia del Vangelo”. Lo ha detto il card. Beniamino Stella, postulatore della causa di beatificazione, ripercorrendo la storia delle tappe della causa di beatificazione e canonizzazione di Papa Luciani, nella conferenza stampa in corso in sala stampa vaticana alla vigilia della beatificazione del 4 settembre in piazza San Pietro, presieduta da Papa Francesco. “Luciani ci testimonia il volto di una Chiesa umile, laboriosa e serena, preoccupata della sequela del suo Signore, lontana dalla frequente tentazione di misurare l’incidenza e il valore del Vangelo dallo stato di opinione della gente, o della società, nei propri confronti”. “Albino Luciani – ha sottolineato il cardinale – ci ha insegnato attraverso la sua testimonianza di vescovo, che ha a cuore la dimensione universale della Chiesa, l’importanza dell’amore generoso e dell’obbedienza incondizionata al Successore di Pietro, così come il grande valore dell’unità e della comunione episcopale. Diversi episodi della sua biografia ci parlano di questo suo atteggiamento, frutto della sua fede profonda, che riconosce l’importanza della comunione ecclesiale, vissuta talvolta nel sacrificio e nella rinuncia a posizioni e percezioni personali, per il bene della Chiesa e della sua vocazione innata all’unità, tanto desiderata da Gesù nell’Ultima Cena”.