Diocesi: Rossano-Cariati, mons. Aloise guida il pellegrinaggio in Terra Santa

Gerusalemme (Foto Sir)

Sacerdoti, diaconi, seminaristi e laici compongono il gruppo da ieri in Terra Santa per il pellegrinaggio diocesano presieduto dall’arcivescovo Maurizio Aloise. “Sarà una occasione – si legge in una nota della curia rossanese – per camminare dietro Gesù, meditando la Parola di Dio, visitando i luoghi del suo passaggio e lasciandoci aiutare a comprendere il tempo che ci è dato alla luce del Vangelo”. “Signore, che io veda di nuovo”, è il versetto del vangelo di Luca preso a tema dell’itinerario che terminerà mercoledì prossimo con la Messa ad Emmaus. Oggi in programma tappe presso lago di Tiberiade, Monte delle Beatitudini, Cafarnao, Magdala.