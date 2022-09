Papa Francesco: a ex alunni viennesi, “possiate essere testimoni gioiosi del Vangelo nei vostri ambienti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il vostro pellegrinaggio nella città eterna vi offre l’opportunità di rinnovare i vostri legami, nello sguardo comune verso Pietro e il suo Successore, che ha a cuore l’unità della comunità universale della Chiesa”. È il saluto del Papa ai membri dell’Associazione degli ex Alunni del Kollegium Kalksburg di Vienna, ricevuti oggi in udienza. “Nella vostra scuola, il Kollegium Kalksburg, avete tutti vissuto l’essere comunità, e questa esperienza continua negli incontri della vostra associazione”, ha detto Francesco: “Che questi giorni portino frutti spirituali per voi, affinché possiate essere testimoni gioiosi del Vangelo nei vostri ambienti. Dio benedica voi e le vostre famiglie!”, l’auspicio finale.