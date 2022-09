Agricoltura: Aics e Fao promuovono un corso per la difesa dei sistemi agricoli tradizionali in Africa, Asia e America Latina

L’Aics-Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo finanzia il corso internazionale avanzato applicativo “Building Capacity” che sostiene il programma Fao Giahs-Globally important agricultural heritage system, volto alla promozione dei sistemi agricoli tradizionali, intesi come patrimoni intangibili che coniugano la conservazione della biodiversità, il rispetto delle strutture sociali tradizionali, il supporto allo sviluppo economico incentrato sulle comunità agricole locali di Africa, Asia e America Latina. Fao Giahs mira alla creazione di siti specifici per la conservazione attiva dei sistemi agricoli tradizionali, come realizzato dall’Unesco in termini di patrimonio culturale. L’iniziativa ha come ente esecutore il Dipartimento dei sistemi agricoli alimentari e forestali dell’Università degli studi di Firenze ed ha l’obiettivo principale di “diffondere la difesa dei sistemi agricoli tradizionali, attraverso la creazione di un polo accademico volto alla formazione di manager di siti Fao Giahs e alla diffusione della tematica a livello globale”. “Creare professionalità capaci a identificare e gestire i siti Giahs, selezionando tecnici con la capacità per preservare in modo dinamico le conoscenze tradizionali in campo agricolo, i valori delle culture locali, la diversità bioculturale e le caratteristiche del paesaggio”: con questo obiettivo l’Aics promuove la partecipazione al corso di master per studenti provenienti dai Paesi dove l’Aics è attiva attraverso l’implementazione di progetti con 10 borse di studio. Scadenza il 16 ottobre del 2022 e graduatoria finale pubblicata entro il 31 ottobre 2022. Gli studenti selezionati inizieranno a frequentare il corso di master da febbraio 2023.