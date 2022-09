Diocesi: Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, un mese di iniziative sui temi dell’enciclica Laudato si’

(foto diocesi Civitavecchia-Tarquinia)

“La Chiesa italiana dedica il mese di settembre alla custodia del Creato: come cristiani ci assumiamo la responsabilità di essere attenti nei comportamenti perché abbiamo tutti il dovere di vivere in modo ecosostenibile. Con questa particolare sensibilità, le due diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina hanno pensato una serie di eventi che possono aiutarci alla sensibilizzazione e anche alla riflessione”.

Con queste parole mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, ha presentato ieri nella “Giornata nazionale per la custodia del Creato”, la seconda edizione della rassegna “CustodiAmo il Creato”: un mese di iniziative – concerti, passeggiate ecologiche, incontri, liturgie e celebrazioni – promosse dalle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina per sensibilizzare ai temi dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 4 settembre, alle ore 17 nel Frantoio Olitar in via Pratini del Marta a Tarquinia, con la messa presieduta da mons. Ruzza. Qui il calendario.