Finanza ed ecologia integrale: il corso online dell’Università Cattolica per la gestione sostenibile dei patrimoni ecclesiastici

L’Altis-Alta scuola impresa e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha organizzato il corso “Finanza ed ecologia integrale. La gestione sostenibile dei patrimoni mobiliari ecclesiastici e religiosi”, che si svolgerà online in 6 giornate divise in 3 moduli di 2 giorni ciascuno, nel periodo tra il 30 settembre e il 28 ottobre 2022. “L’intento è quello di approfondire la consapevolezza delle implicazioni concrete di un approccio etico alla finanza, adottando una gestione dei patrimoni orientata alla sostenibilità e coerente con i princìpi della Dottrina sociale della Chiesa”. Il percorso è volto ad accompagnare figure con responsabilità economico-gestionale all’interno di Enti ecclesiastici e i loro amministratori, con un programma che abbraccia le più recenti evoluzioni della finanza sostenibile, gli insegnamenti della Chiesa e le Linee Guida della Cei per la gestione responsabile delle risorse finanziarie. Il corso “vuole essere una risposta al nuovo Regolamento per gli investimenti della Santa Sede entrato in vigore dal 1° settembre, che prevede investimenti mirati a contribuire ad un mondo più giusto e sostenibile, tutelando il valore reale del patrimonio netto della Santa Sede, generando un rendimento sufficiente a contribuire in modo sostenibile al finanziamento delle sue attività”.

Il programma del corso prevede le testimonianze di don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” e membro del Consiglio di amministrazione di etica Sgr, di Livio Gualerzi, responsabile per la gestione delle risorse finanziarie e per i progetti speciali della Cei, Berardino Guarino, economo della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, del card. Peter Turckson, prefetto emerito del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e di don Vincenzo Vergine, economo diocesano di Otranto.