Scuola: mons. Checchinato (San Severo), “il futuro passa attraverso il nostro coinvolgimento attento e responsabile”

“La storia che viviamo va letta e interpretata dal vivo. Il futuro della nostra umanità passa attraverso il nostro coinvolgimento attento e responsabile, operazione che non può essere compiuta da chi si accontenta di vivere sulle frequenze del ‘mi piace; che c’è di male; così fan tutti’”. Lo scrive mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, nel suo messaggio al mondo della scuola. “È appena iniziato un nuovo anno scolastico e vorrei raggiungere tutte e tutti coloro che appartengono al mondo della scuola, in modo particolare gli studenti – aggiunge -. Ho ascoltato un giovane delle scuole superiori che mi diceva: ‘Che bello poter stare di nuovo vicini nei banchi, riconoscere il volto degli altri che ci parla – senza mascherina – con il linguaggio non verbale, talora più efficace delle parole, di avere quella prossimità fisica che tanto ci è mancata’. Quanto è vero!”. Soffermandosi sulla scuola, il presule la considera “una grande opportunità per sviluppare il pensiero ‘critico’ nei confronti del sapere, rendendoci capaci di discernimento e di scelte nuove, stimolandoci in maniera formidabile a superare l’appiattimento culturale (dumbing down) in cui siamo scivolati senza accorgerci”. “Chissà se riusciremo ad incontraci in qualche maniera. Mi farebbe tanto piacere ascoltarvi dal vivo e scambiare qualche parola con voi. Me lo auguro di tutto cuore”. Infine, gli auguri a studenti e insegnanti, dirigenti e personale ausiliario, autorità scolastiche e collaboratori occasionali, famiglie.