Diocesi: Caritas Urbino, un laboratorio di cucito nella parrocchia di Trasanni

Dal mese di ottobre sarà attivo nella parrocchia Cristo Re di Trasanni un laboratorio di cucito, iniziativa nata all’interno del progetto “Trama e ordito” finanziato da Caritas italiana con fondi Cei 8xmille. Il laboratorio rappresenta un’opportunità formativa per conoscere l’arte del cucito e per far emergere dei veri e propri talenti da valorizzare, grazie anche alla collaborazione del Progetto Policoro. Sarà anche uno spazio aperto all’incontro con l’altro, un tempo per condividere insieme momenti di socialità e per “tessere relazioni”. Le iscrizioni sono aperte fino al 23 settembre 2022. Per informazioni e candidarsi per le attività del laboratorio si può scrivere all’indirizzo mail info@caritasurbino.it.