Diocesi: Sassari, domani Giornata per gli operatori pastorali della catechesi. Interverrà mons. Bulgarelli

È in programma per domani, domenica 18 settembre, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, a Porto Torres, la Giornata per gli operatori pastorali della catechesi della diocesi di Sassari. Sarà un appuntamento con il quale l’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi, guidato da suor Carmela Tornatore, darà inizio all’anno pastorale. La Giornata vedrà come relatore mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale della Conferenza episcopale italiana, che proporrà una riflessione sull’identità del catechista.