Congresso eucaristico nazionale: Fisc, organizza il contest fotografico “pubblica la tua foto e vinci”

La Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) promuove, in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, una selezione fotografica #FISCMatera, in occasione del XXVII Congresso eucaristico nazionale sul tema “Torniamo al gusto del pane – per una Chiesa Eucaristica e Sinodale”, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre 2022 nella città dei sassi. La partecipazione è aperta a tutti, le foto dovranno essere scattate esclusivamente durante le giornate del XXVII Congresso con l’hashtag #FISCMatera e pubblicate su almeno uno dei propri profili social: Facebook, Instagram e Twitter. L’iniziativa nazionale invita a raccontare, attraverso le immagini, la città di Matera e il suo territorio durante i giorni del XXVII Congresso, per riscoprirli con le loro pluralità di vita, ritmi e relazioni, guardando oltre i luoghi comuni e cercando uno sguardo diverso su Matera e il suo territorio: “qual è il tuo?”. Gli organizzatori dell’evento dichiarano: “Questa iniziativa darà modo a tutti i partecipanti di riportare e valorizzare attraverso i social la bellezza del Congresso eucaristico nazionale”. La Fisc, sempre attenta a raccontare le periferie attraverso le sue 187 testate che coprono tutto il territorio nazionale, ha deciso di dare un piccolo contributo per questo importante appuntamento della Chiesa italiana. La partecipazione è gratuita e il vincitore potrà godere di una vacanza di due giorni a Roma con tutta la sua la famiglia (due adulti + bambini).