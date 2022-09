Giornata cultura ebraica: domenica 18 settembre da Roma a Milano, eventi, visite guidate e ingressi liberi nelle sinagoghe

Ricco di appuntamenti il programma della Giornata Europea della Cultura Ebraica, manifestazione che da 23 anni apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici. Anche quest’anno saranno centinaia gli appuntamenti organizzati domenica 18 settembre nel nostro Paese, con il coinvolgimento di ben 102 località distribuite in 16 regioni, da Nord a Sud alle isole. A Roma l’evento sarà inaugurato al Palazzo della Cultura (Via del Portico d’Ottavia, 71) da Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma. A seguire il ciclo d’incontri “Ebraismo e rinnovamento: spunti di riflessione”, all’interno del quale si terrà la presentazione del libro di Dario Coen, in conversazione con il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e David Megnagi “Shabbat Shalom. Il rinnovamento dell’umanità”, libro corredato dalle illustrazioni di Micol Nacamulli (ore 12). Numerose saranno le visite guidate e gli ingressi liberi a luoghi ebraici della città quali come il Tempio Maggiore, il Tempio Spagnolo, il Tempio dei Giovani, l’Ospedale Israelitico, la Fondazione Museo della Shoah, il Museo Ebraico, l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma e la Sinagoga di Ostia Antica.

(Per info: www.romaebraica.it). Un fitto programma animerà anche la Giornata a Milano, dove la manifestazione inizierà con la visita guidata alle 9 della sinagoga di via Guastalla 19. Accolti per l’inaugurazione alle 10 dell’evento dal Rabbino Capo Alfonso Arbib e dal Presidente della Comunità Walker Meghnagi e con l’Assessore alla Cultura della Comunità Sara Modena, ci saranno tanti ospiti che si avvicenderanno nella Sinagoga, tra questi lo storico francese di origini algerine Georges Bensoussan, che alle 11.30 terrà un incontro dal titolo “Vittime nel paese degli eroi. La memoria della Shoah in Israele”. (Per info: https://www.mosaico-cem.it/). Per avere tutte le informazioni sugli eventi che verranno promossi domenica per la Giornata, si può consultare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura o i canali social: Facebook Giornata Europea della Cultura Ebraica e Instagram Giornata della Cultura. La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. È inoltre riconosciuta dal Consiglio d’Europa.