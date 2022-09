Africa: Harambee International, un simposio su idee sperimentali per fronteggiare le attuali crisi mondiali

Harambee Africa International, progetto creato in occasione della canonizzazione di Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, celebra vent’anni di impegno nella solidarietà internazionale radunando autorevoli personalità impegnate nella ricerca e nell’applicazione di soluzioni innovative alle più attuali problematiche sociali globali. A partire dal fatto che la pandemia e il conflitto in Europa, così come l’emergenza climatica, stanno colpendo in maniera trasversale una varietà di settori e ambiti di vita, Harambee desidera offrire “uno spazio di riflessione e confronto per approfondire strategie e azioni innovative tra attori provenienti da organizzazioni pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali, di ispirazione religiosa o di motivazione civica, in un clima di collaborazione e nell’ambito di obiettivi comuni”, si legge in una nota.

Il simposio si svolgerà il 28, il 29 e il 30 settembre e si articolerà in diverse sessioni. La prima giornata -Listen and learn- sarà dedicata ad un dialogo e confronto tra persone di diverse convinzioni e responsabilità. Si svolgeranno due tavole rotonde: nell’una verranno analizzate le sfide sociali affrontate e le risposte efficaci dei progetti; nell’altra, alcuni professionisti condivideranno le loro esperienze in diversi campi e contesti internazionali. La seconda giornata – Share to co-create – riunirà 150 persone provenienti da 30 Paesi che, ispirandosi a San Josemaría, lavorano in iniziative che promuovono lo sviluppo umano. Inizierà con una conferenza di mons. Fernando Ocáriz, Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce, e proseguirà con workshop e scambi di esperienze. I partecipanti rifletteranno sulle sfide del presente e sull’orizzonte verso il Centenario dell’Opus Dei (2028-2030). L’elenco delle iniziative che partecipano a questa giornata è consultabile sul sito web dedicato all’iniziativa: www.betocare.org. La giornata conclusiva -Appreciate and celebrate- affronterà il tema dell’ “innovazione sociale e giovani in Africa”: un’occasione per incontrarsi, ricordare le origini e ripensare la missione e gli obiettivi di Harambee, guardando al futuro con gli occhi e il cuore di un continente pieno di giovani. Nel corso della terza giornata di questo simposio, verranno celebrate e premiate le buone idee e i progetti di alcuni giovani imprenditori africani, saranno presentati documentari e reportage che offrono al mondo un’immagine accurata di terre ricche di umanità.