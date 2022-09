Diocesi: Tivoli, il 1° ottobre si conclude la fase diocesana del processo di beatificazione del Servo di Dio mons. Giuseppe Cognata

Sabato 1° ottobre, alle 10.30, nel Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano, dopo la celebrazione della Messa sarà conclusa la Fase diocesana di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio il vescovo mons. Giuseppe Cognata, Fondatore delle Suore Oblate Salesiane. Lo annuncia il vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, in una lettera alla diocesi. Le spoglie mortali del servo di Dio riposano nella Cappella della loro Casa Generalizia in Vicolo Ciaccia, a Tivoli. “Molti conoscono il servizio prezioso, specialmente nel campo dell’educazione, che da anni svolgono queste brave religiose nella diocesi di Tivoli, tanti sono stati educati da loro alla vita e alla fede – scrive il presule -. Per tutta la nostra Chiesa, poi, è una gioia da condividere quella di un vescovo affezionato al nostro territorio che dopo una accurata indagine viene ora sottoposto al Dicastero Romano delle Cause dei Santi per una valutazione dell’eroicità delle sue virtù e che fin d’ora possiamo pregare affinchè interceda per le nostre necessità presso Dio”. Infine, da mons. Parmeggiani la richiesta specialmente ai parroci di “informare i propri fedeli durante le Sante Messe delle prossime domeniche affinchè sia favorita la partecipazione”.