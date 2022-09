A Sua immagine: nella puntata di oggi viaggio nella Certosa di Trisulti. Domani focus su due festività liturgiche

Immersa nel verde della Selva d’Ecio, sospesa nel blu del cielo. È la Certosa di Trisulti (Collepardo), un luogo per certi versi unico in Italia, capace di riportare indietro nel tempo chiunque si trovi a visitarla. Fondata nel 1204 per volontà di Papa Innocenzo III, Trisulti deve buona parte della sua fama all’incantevole Farmacia settecentesca che ancora custodisce. È così, muovendosi tra pareti affrescate e giardini all’italiana, tra piccole celle e maestosi chiostri, Lorena Bianchetti porterà le telecamere di A Sua immagine, in onda oggi dalle 16 su Rai Uno, alla scoperta della Certosa alternando il percorso con alcuni dei momenti più belli vissuti in questa estate 2022. Ospite della puntata sarà la dott.ssa Ursula Piccone, architetto e responsabile della struttura per la Direzione Regionale Musei del Lazio.

A seguire “Le ragioni della Speranza” in una nuova serie che vede come protagonista del commento al Vangelo suor Veronica Ghirardelli, francescana alcantarina. Attraverso il suo diario di viaggio, con il quale condivide luoghi, emozioni e pensieri, ci accompagna in un interessante percorso che diventa anche cammino interiore. In città, che richiamano la vita di San Francesco, suor Veronica incontra donne che con la loro storia suscitano la riflessione sul Vangelo e sui grandi temi che animano le nostre esistenze, per ritrovare “ragioni di speranza” in questo tempo complesso con uno sguardo intimo e delicato. Il viaggio parte da Assisi: nella chiesa di San Damiano, qui suor Veronica incontra Luciana Delle Donne, ideatrice di Made in Carcere e Antonietta Covone, sociologa che lavora con i detenuti, con la quale riflette sulla ricchezza.

Domani A Sua immagine rifletterà su due festività liturgiche: il 14 settembre la Chiesa celebra l’esaltazione della Santa Croce e il 15 Maria Addolorata, Mater Dolorosa. Se ne parlerà in studio con la teologa Anna Pia Viola e lo psicologo Ezio Aceti. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno, trasmessa dalla cattedrale di Reggio Calabria. Alle 12, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.