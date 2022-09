Pace: Arezzo, il 21 settembre evento artistico di Simone Cristicchi con i giovani di Rondine e Oida

Una versione straordinaria del concerto “Abbi cura di me – live tour” sarà portata in scena da Simone Cristicchi il 21 settembre in occasione della Giornata internazionale per la pace. Dalle 21.15, al teatro Petrarca di Arezzo, l’artista romano proporrà un percorso intimo e profondo alla scoperta dell’umano, contrappuntato dalle testimonianze dei giovani studenti italiani e internazionali di Rondine Cittadella della pace.

L’evento, organizzato da Rondine e Oida-Orchestra instabile di Arezzo, è sostenuto dal Consiglio regionale della Toscana e reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Arezzo e della Fondazione Guido d’Arezzo.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria su www.discoverarezzo.com.

Nell’occasione, Rondine ricorda che “in questo momento storico il nostro impegno è più che mai importante, perché a Rondine ogni giorno formiamo giovani che possano ricostruire e raccontare storie di speranza. Storie di incontro tra giovani, nemici, per sostenere una nuova generazione di leader di pace, per contribuire a risolvere i conflitti ad ogni livello”. “Quest’anno – viene sottolineato – anche giovani ucraini studieranno e si formeranno al fianco di giovani russi, convivendo fianco a fianco per due anni e cercando di imparare a tessere relazioni per andare oltre le ragioni dell’odio e della guerra”. In vista della Giornata internazionale della pace chiede un aiuto a chi ne ha la possibilità: “Sostieni il nostro impegno e permetti ad un giovane della World House-Studentato internazionale di completare la formazione a Rondine, perché una migliore gestione delle relazioni è un valore da promuovere e diffondere”.